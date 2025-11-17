La visa americana es un documento migratorio fundamental para quienes desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con un permiso alternativo, las autoridades la solicitarán a quienes no sean ciudadanos o residentes permanentes para poder habilitar el viaje.

En ese marco, el Departamento de Estado detalla la importancia de resguardar la integridad de este permiso en el pasaporte, pues cuando sea presentado con daños severos, se la considerará inválida y ya no podrá utilizarse para viajar.

Visa americana: Estados Unidos la revoca a quienes muestren estos pasaportes

De acuerdo con las autoridades, las visas que por el motivo que fuere se encuentran severamente perjudicadas o no están presentes en el pasaporte donde fueron emitidas, no serán válidas para viajar.

“Si tu visado ha sido dañado de alguna manera, tendrás que volver a solicitar un nuevo visado en una embajada o consulado estadounidense en el extranjero”, afirman las autoridades.

Cuando la visa americana se encuentre dañada, será inválida para viajar. Fuente: archivo.

En esa línea, se advierte particularmente a quienes tramiten un nuevo pasaporte, pero conserven su antigua visa válida, que bajo ninguna circunstancia deben arrancarla del pasaporte donde se encuentra para ubicarla en el nuevo ejemplar, sino que deberán viajar con doble pasaporte. En caso de remover la visa de donde fue emitida, será revocada por las autoridades, independientemente de su vigencia futura.

Visa americana: otras razones por las que Estados Unidos puede invalidarla

Cada visa emitida por Estados Unidos habilita a su portador a realizar actividades específicas, detalladas en el sitio web del Departamento de Estado según su tipo. Excederlas puede poner en riesgo la validez del documento .

Por otra parte, deben respetarse los períodos autorizados de entrada y salida, pues de no cumplir con los límites el viajero se encontrará fuera de estatus y, por ley, su visa será automáticamente anulada.

Visa americana vencida: ¿cuándo debo preocuparme?

La visa americana debe ser válida al momento de ingresar a Estados Unidos, sin embargo, las autoridades especifican que no existen inconvenientes si el documento caduca durante la estadía.

“Podrás permanecer en Estados Unidos durante tu periodo autorizado de estancia, incluso si tu visado expira durante el tiempo que estés en Estados Unidos”, afirman las autoridades.