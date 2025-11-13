La visa americana de inmigrante es un documento fundamental para quienes desean quedarse en Estados Unidos de manera permanente, pues es el primer paso del trámite para poder solicitar la conocida Green Card.

Si bien es la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) la que determina la cantidad de visas de este tipo que el Departamento de Estado puede emitir, ciertas personas cuentan con disponibilidad ilimitada, por lo que no deberán aguardar a que una nueva tanda se habilite .

Quienes pueden tramitar su visa americana sin tiempos de espera

Según lo detallado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), las visas de inmigrante para familiares considerados “inmediatos” de ciudadanos estadounidenses siempre se encuentran disponibles y no están sujetas a ningún tipo de cupo.

Las visas de inmigrante están siempre disponibles para familiares directos. Fuente: archivo.

Las personas que entran en esta categoría son

Cónyuge de un ciudadano estadounidense

Hijo soltero menor de 21 años de un ciudadano estadounidense

Padre de un ciudadano estadounidense, si su hijo tiene 21 años o más

Viudos de ciudadanos estadounidenses si la petición fue presentada antes de que el familiar fallezca o dentro de los dos años posteriores a la defunción

Cuáles son los requisitos para poder tramitar esta visa americana

El familiar se considerará elegible siempre y cuando se reúnan todas las condiciones enumeradas a continuación

Se presentó correctamente el formulario l-485

Se aprobó la inspección y fue admitido

Está físicamente en Estados Unidos al momento de presentar el formulario l-485

La relación con el familiar que inicialmente presentó el formulario l-130 aún existe

Ningún veto de estatus aplica a su caso

La persona es admisible para obtener la residencia permanente legal o es elegible a una exención de inadmisibilidad u otra forma de ayuda

“Como familiar inmediato, puede presentar su Formulario I-485 junto con el Formulario I-130 que se brindó en su nombre, mientras el Formulario I-130 está pendiente, o después de que el Formulario I-130 sea aprobado”, indican las autoridades, lo que acelera sustancialmente los tiempos de espera.