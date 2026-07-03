El calor récord y el riesgo de tormentas severas mantendrán bajo vigilancia a gran parte de Estados Unidos.

Una nueva amenaza meteorológica avanza sobre Estados Unidos y mantiene en alerta a millones de personas. Mientras gran parte del país atraviesa una ola de calor récord, el avance de sistemas de tormentas incrementa el riesgo de vientos destructivos, granizo, inundaciones repentinas e incluso tornados en varias regiones.

Según los pronósticos de los especialistas, más de 260 millones de habitantes estarán expuestos a condiciones climáticas potencialmente peligrosas durante el fin de semana largo del 4 de julio, una de las fechas con mayor cantidad de desplazamientos y actividades al aire libre del año.

¿Qué estados estarán bajo alerta por la ola de calor récord?

Los modelos meteorológicos anticipan que el noreste, el Atlántico medio, sectores del medio oeste y parte del sur continuarán registrando temperaturas muy superiores al promedio para esta época del año.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió advertencias severas por la ola de calor masiva en Estados Unidos. Foto: Archivo.

Entre las zonas con mayor impacto aparecen ciudades como Nueva York , Filadelfia , Washington D.C. , Baltimore y otros importantes centros urbanos , donde la combinación de calor y humedad elevará considerablemente la sensación térmica.

Los expertos advirtieron que las personas mayores, los niños, quienes trabajan al aire libre y quienes padecen enfermedades cardíacas o respiratorias constituyen los grupos con mayor riesgo frente a estas condiciones.

Tornados y tormentas severas: el otro fenómeno que preocupa a los meteorólogos

Mientras el calor extremo domina buena parte del este del país, una masa de aire muy inestable favorecerá el desarrollo de tormentas severas capaces de generar:

Tornados aislados .

Fuertes ráfagas de viento .

Granizo de gran tamaño .

Lluvias intensas con riesgo de inundaciones repentinas.

Los especialistas explican que estas tormentas pueden intensificarse rápidamente, por lo que recomiendan seguir los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y contar con un plan de resguardo en caso de emergencia.

Hasta cuándo continuará esta amenaza climática en Estados Unidos

Aunque algunas regiones podrían comenzar a experimentar un leve descenso de las temperaturas a partir del domingo 6 de julio, los meteorólogos advirtieron que hasta entonces el patrón atmosférico continuará favoreciendo episodios de calor intenso y tormentas en distintos puntos del país.

Por ese motivo, recomiendan seguir de cerca la evolución de los pronósticos oficiales durante el 4, 5 y 6 de julio, ya que la ubicación e intensidad de los fenómenos podría modificarse a medida que avance el sistema meteorológico.



