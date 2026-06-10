Configurar el termostato a la temperatura incorrecta es uno de los principales motivos por los que la factura de electricidad se dispara en verano. Los expertos en climatización recomiendan mantener el aire acondicionado dentro de un rango específico cuando hay personas en casa.

Ese rango equilibra el confort con el consumo. Cuanto más cercana esté la temperatura interior a la exterior, menor será el esfuerzo del equipo y más baja será la factura de luz.

¿Cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado en verano?

La respuesta cambia según el momento del día . Mantener la misma configuración durante las 24 horas genera un gasto innecesario que se acumula en cada ciclo de facturación.

Configuración recomendada según el horario

Con personas en casa: entre 72°F y 78°F (22°C–26°C)

Con la casa vacía: subir 7°F respecto a la temperatura habitual

Al dormir: entre 60°F y 67°F (15°C–19°C), según la National Sleep Foundation

Al volver a casa: no bajar el termostato al mínimo — no enfría más rápido, solo consume más

Mantener la misma configuración durante las 24 horas genera un gasto innecesario que se acumula en cada ciclo de facturación. Pexels

¿Cómo evitar que el aire acondicionado dispare la factura este verano?

La humedad interior también incide en el consumo. Niveles por encima del 50% hacen que el ambiente se sienta más caluroso, lo que lleva a bajar el termostato sin necesidad. El rango ideal está entre 30% y 50%.

Junto al control de temperatura, estas medidas reducen el trabajo del equipo: