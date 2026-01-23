Servicio Militar 2026: los ciudadanos y extranjeros mayores de 18 años deberán anotarse o podrían recibir multas millonarias (Imagen ilustrativa generada con ChatGPT)

El recrudecimiento de las tensiones geopolíticas a nivel global volvió a poner sobre la mesa un debate que parecía cerrado en gran parte de Occidente: la vuelta del servicio militar obligatorio. La guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente y la creciente rivalidad entre potencias impulsaron a varios países a revisar sus esquemas de defensa.

En la Unión Europea, algunos Estados reforzaron o reactivaron sistemas de conscripción, mientras que México mantiene vigente su servicio militar, con modalidades adaptadas a contextos de paz. En ese escenario, la discusión también aparece en Estados Unidos, donde si bien el alistamiento es voluntario, existe un mecanismo clave que podría activarse ante una emergencia nacional.

En Estados Unidos funciona el llamado Servicio Selectivo, un sistema de registro que permite al gobierno contar con una base de datos de hombres jóvenes en caso de que sea necesario restablecer el reclutamiento obligatorio. El objetivo no es incorporar soldados de manera inmediata, sino asegurar que exista una reserva administrativa preparada para una eventual crisis.

El registro en el Servicio Selectivo es obligatorio para la mayoría de los hombres de entre 18 y 25 años que residen en el país. Esto incluye a ciudadanos estadounidenses —ya sean nacidos en EE. UU., naturalizados o con doble nacionalidad—, inmigrantes con residencia legal permanente, personas indocumentadas, refugiados, solicitantes de asilo y personas con discapacidades. Existen excepciones puntuales, pero la norma general es amplia y alcanza a la mayor parte de los varones jóvenes.

Condiciones para enlistarse en el Servicio Militar

La inscripción puede realizarse de manera sencilla a través de los canales oficiales del Servicio Selectivo de Estados Unidos. El trámite está disponible en línea, también puede hacerse por correo postal mediante un formulario impreso, por teléfono con atención en español o por correo electrónico para consultas específicas.

El proceso no implica alistamiento ni entrenamiento militar, sino únicamente el ingreso de datos personales al sistema.

Aunque suele generar confusión, en Estados Unidos el servicio militar no es obligatorio en la actualidad. Las Fuerzas Armadas funcionan con personal voluntario y profesional. Sin embargo, el gobierno federal conserva la facultad de restablecer el servicio militar obligatorio si declara una emergencia nacional.

Consecuencias de no anotarse al Servicio Militar

No registrarse en el Servicio Selectivo puede tener consecuencias serias. Además de tratarse de un delito federal, la falta de inscripción puede impedir el acceso a ayuda financiera federal para estudios, bloquear la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense y limitar el acceso a empleos dentro del Gobierno federal. En la práctica, el registro funciona como un requisito administrativo clave para múltiples trámites civiles.

En un contexto internacional cada vez más inestable, la existencia del Servicio Selectivo mantiene latente la posibilidad de que Estados Unidos active mecanismos de reclutamiento en situaciones extremas. Aunque hoy no sea obligatorio, el sistema refleja cómo el debate sobre la defensa nacional y el servicio militar vuelve a ganar espacio en la agenda global.