Se confirmó la noticia más terrible: Estados Unidos despedirá de sus empleos y expulsará a todos los inmigrantes que no cumplan este requisito. (Fuente: Archivo)

En esta noticia Trabajadores en alerta: despidos y deportaciones por falta de cumplimiento de requisitos

En Estados Unidos, uno de los procedimientos más cruciales para acceder y mantener un empleo es la verificación de elegibilidad laboral. Este proceso se lleva a cabo mediante el Formulario I-9, de cumplimiento obligatorio para todos los empleadores.

El proceso requiere que los trabajadores, ya sean ciudadanos o inmigrantes, presenten documentos que validen su identidad y su autorización legal para trabajar. En caso de que la documentación sea falsa, inválida o no coincida con los registros oficiales, la legislación impone al empleador la obligación de tomar medidas inmediatas, lo que puede resultar en la terminación automática del contrato laboral.

El Formulario I-9 exige que todos los empleados presenten documentos que prueben dos aspectos fundamentales: identidad y autorización para trabajar. Estos documentos se clasifican en tres Listas (A, B y C). Es suficiente presentar uno de la lista A; o uno de la lista B y uno de la lista C para verificar la elegibilidad laboral.

Los inmigrantes son quienes más riesgo enfrentan en este procedimiento . Una irregularidad en la documentación puede resultar no solo en el despido, sino también en la pérdida de estatus migratorio y la iniciación de un proceso de deportación. Incluso los residentes legales pueden verse afectados si no actualizan oportunamente su documentación o presentan credenciales caducadas.

Lista A- Documentos que validan identidad y autorización laboral simultáneamente

Pasaporte extranjero con visa de trabajo vigente y Formulario I-94 con anotación de admisión.

Pasaporte estadounidense vigente o vencido.

Tarjeta de residente permanente (Green Card, Form I-551).

Documento de Autorización de Empleo (EAD, Form I-766).

Cumplir con los requisitos de documentación es esencial para evitar inconvenientes laborales. Fuente: archivo.

Lista B - Documentos que acreditan únicamente la identidad (deben complementarse con uno de la Lista C)

Licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por un estado.

Tarjeta de identificación escolar con fotografía.

Tarjeta de registro de votante.

Documento militar estadounidense con foto.



