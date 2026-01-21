En esta noticia

En tiempos de consumo consciente y búsqueda de soluciones más naturales, un truco casero comenzó a ganar espacio en los hogares: licuar cáscara de zanahoria con bicarbonato de sodio. Lo que hasta hace poco se descartaba como residuo hoy se resignifica como un recurso útil, económico y alineado con prácticas de reaprovechamiento que reducen el desperdicio en la cocina.

Este procedimiento es ideal para quienes priorizan las alternativas ecológicas para el cuidado del hogar y el bienestar cotidiano. La combinación aprovecha las propiedades naturales de la zanahoria y el poder neutralizante del bicarbonato, dando como resultado una mezcla versátil que puede cumplir varias funciones sin recurrir a productos industriales más agresivos.

Para qué sirve licuar cáscara de zanahoria con bicarbonato

La cáscara de zanahoria contiene compuestos antioxidantes y pigmentos naturales, además de una textura fibrosa que, una vez procesada, aporta un leve efecto abrasivo suave. Al mezclarse con bicarbonato de sodio, conocido por su capacidad para neutralizar olores y limpiar sin dañar superficies, se obtiene una preparación que suele utilizarse como limpiador multiuso natural. Es habitual aplicarla para higienizar mesadas, bachas o utensilios, especialmente en cocinas donde se busca evitar químicos fuertes.

Licuar cáscara de zanahoria y bicarbonato: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo. (foto: Pexels).
Además, muchas personas la emplean como pasta desodorizante para recipientes plásticos o superficies que retienen olores persistentes. La zanahoria aporta un aroma tenue y natural, mientras que el bicarbonato actúa sobre las moléculas responsables del mal olor, lo que explica su popularidad como alternativa casera.

Por qué recomiendan hacerlo

La principal razón por la que se recomienda esta práctica es su bajo costo y su enfoque sustentable. Reutilizar cáscaras que normalmente se desechan permite reducir residuos orgánicos y, al mismo tiempo, reemplazar productos de limpieza convencionales. A eso se suma que el bicarbonato es un ingrediente accesible, ampliamente utilizado en el hogar y considerado seguro cuando se usa de forma adecuada.

Licuar cáscara de zanahoria y bicarbonato: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo. (Fuente: Archivo)
Otro punto clave es la simplicidad del procedimiento. Solo requiere lavar bien las cáscaras, licuarlas con un poco de agua y añadir una pequeña cantidad de bicarbonato hasta lograr la consistencia deseada.