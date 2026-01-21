Murió la ley de alquileres: el Gobierno multará a todos los propietarios que no cumplan este requisito. (Imagen: archivo)

En Estados Unidos, los propietarios de viviendas pueden enfrentar multas significativas y sanciones legales si no cumplen con sus obligaciones fiscales. El incumplimiento no solo impacta en el bolsillo a corto plazo, sino que también puede derivar en intereses crecientes, gravámenes sobre la vivienda e incluso la pérdida del inmueble. La normativa es estricta y la responsabilidad recae siempre sobre el dueño, más allá de que la propiedad esté alquilada o administrada por terceros.

El sistema impositivo combina impuestos federales y tributos locales. Por un lado, el gobierno federal controla la correcta declaración de ingresos y pagos asociados a la propiedad. Por otro, los estados y condados exigen el pago del impuesto a la propiedad, uno de los más relevantes para los propietarios. La falta de cumplimiento en cualquiera de estos niveles activa penalidades automáticas.

Cuáles son las multas que afectan a los propietarios

A nivel federal, el IRS sanciona a los propietarios que no presentan sus declaraciones a tiempo, no pagan los impuestos adeudados o declaran de manera incorrecta los ingresos provenientes del alquiler. Cuando una declaración no se presenta en la fecha establecida, la multa puede alcanzar hasta el 5% mensual del impuesto adeudado, con un tope acumulado del 25%. Si la declaración se presenta pero el pago no se realiza, se suma otra penalidad mensual, que continúa creciendo mientras la deuda siga impaga.

En los casos en que el organismo detecta ingresos omitidos o deducciones indebidas, la sanción se agrava. El IRS puede aplicar recargos por subdeclaración y, si considera que existió intención de evasión, las multas se incrementan de forma drástica. A todo esto se agregan intereses diarios, lo que convierte una deuda inicial moderada en un problema financiero de mayor escala.

El impuesto a la propiedad y las sanciones locales

Más allá de los impuestos federales, los propietarios deben pagar el property tax que cobran los gobiernos locales. Este tributo financia servicios esenciales como escuelas, seguridad y obras públicas, por lo que su incumplimiento suele tener consecuencias rápidas. Cuando el pago no se realiza en término, se aplican recargos e intereses y, tras un período de mora, la autoridad puede colocar un gravamen fiscal sobre la vivienda.

Si la deuda se prolonga, algunos estados habilitan procesos de venta o subasta fiscal del inmueble para recuperar el dinero adeudado. Esto puede ocurrir incluso cuando el propietario cumple con otros impuestos, lo que convierte al property tax en una de las obligaciones más sensibles del sistema.

Por qué el incumplimiento pone en riesgo la vivienda

El principal problema de las multas fiscales es su efecto acumulativo. Las penalidades iniciales suelen parecer manejables, pero los intereses y recargos transforman rápidamente la deuda en un monto difícil de afrontar. Además, los gravámenes fiscales afectan el valor de la propiedad y complican su venta o refinanciación, ya que deben cancelarse antes de cualquier operación inmobiliaria.