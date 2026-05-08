Luego de varias horas de tormentas y lluvias intensas, los meteorólogos ratificaron las alertas por clima severo para 48 horas más en gran parte de Estados Unidos, de acuerdo con las últimas actualizaciones climáticas. Si bien se espera que el fenómeno traiga beneficios para las zonas que sufren de sequía, la intensidad de este diluvio también podría aumentar el riesgo de inundaciones repentinas. Aquí te contamos cuáles serán los sectores afectados. De acuerdo con lo indicado por especialistas de AccuWeather, este período prolongado de clima severo tendrá gran impacto. Para hoy viernes, se espera que el desarrollo de las tormentas intensas tenga lugar en el sur de las Grandes Llanuras, especialmente Más hacia el sur, en zonas del oeste y sur de Texas, las tormentas podrían generar granizo y ráfagas de viento dañinas. Para el sábado, el sistema continuará intensificándose en varias áreas de las Llanuras, con actividad severa concentrada en Los especialistas advirtieron que este sistema traerá chaparrones intensos y persistentes especialmente en la costa superior del Golfo de México, donde se acumularán varios episodios de lluvias. Si las lluvias intensas persistieran durante varias horas, podría aumentar el riesgo de inundaciones repentinas en zonas bajas. El consejo es mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio importante.