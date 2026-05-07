El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3731.47 este jueves, 7 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.5% en comparación con la cotización del día anterior. En el mercado del Peso colombiano, la cotización subió 2,10% en la última semana y cayó 7,94% en el último año, reflejando un rebote reciente tras un descenso acumulado anual. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 13.17%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.25%. La cotización del peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, comenzando hoy con un aumento. Esta tendencia sugiere que la moneda se está fortaleciendo respecto a otras divisas, lo cual es un buen indicador para la economía local. En comparación con días anteriores, la estabilidad del tipo de cambio ha mejorado, lo que brinda un respiro a los importadores y genera confianza entre los inversionistas. A pesar de las fluctuaciones, la tendencia positiva observada hoy sugiere un posible crecimiento sostenido en el futuro cercano. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.