El vinagre blanco se transformó en uno de los productos más utilizados para la limpieza del hogar gracias a sus propiedades naturales y su bajo costo. En los últimos meses, muchas personas comenzaron a usarlo también en la entrada de la casa por los beneficios que puede aportar. Rociar vinagre en puertas, pisos y marcos se volvió una práctica cada vez más popular entre quienes buscan mantener los ambientes limpios y, al mismo tiempo, alejar insectos sin recurrir a productos químicos fuertes. Uno de los principales motivos es que el fuerte aroma del vinagre funciona como un repelente natural para distintas plagas domésticas. Hormigas, arañas y algunas cucarachas suelen evitar las zonas donde perciben ese olor. Además, el vinagre también ayuda a remover suciedad acumulada, neutralizar malos olores y limpiar sectores de alto tránsito como la puerta principal o los zócalos cercanos a la entrada. Quienes utilizan este truco casero destacan distintos usos relacionados con la limpieza y el mantenimiento diario del hogar. Para realizar este procedimiento solo se necesita vinagre blanco, agua y un atomizador. La mezcla suele colocarse directamente sobre pisos, esquinas y marcos de puertas.