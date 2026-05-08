El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este viernes, 8 de mayo de 2026. El clima en España se verá influenciado por una borrasca al oeste de la Península, que provocará cielos nubosos o cubiertos en gran parte del territorio. Se prevén precipitaciones en el cuadrante noroeste y Baleares, con chubascos que se extenderán hacia el centro y norte, acompañados de tormentas y granizo. Las temperaturas máximas descenderán en gran parte del tercio occidental, mientras que se prevén aumentos en el cuadrante sureste y algunas zonas del norte. Habrá bancos de niebla en el este peninsular y viento flojo en la mayoría de la Península, con incrementos moderados por la tarde en varias regiones. En Madrid, nuboso con chubascos y tormentas a mediodía, abriéndose claros por la tarde y despejando al final; temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento flojo variable, predominando sur y suroeste en las horas centrales. El clima en Andalucía se caracterizará por cielos nubosos en la madrugada, mejorando por la tarde. Habrá precipitaciones débiles en el tercio oriental y temperaturas máximas de hasta 27 grados, con mínimas de 6 grados. Los vientos serán flojos del suroeste en la vertiente atlántica y del este en otras áreas, con intervalos moderados en el litoral oriental y el Estrecho. En Cataluña habrá intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y aisladas en la mitad occidental; temperaturas entre 6 y 22 °C, en ligero ascenso o sin cambios y viento flojo variable, predominando por la tarde el sur con intervalos moderados. El clima en Aragón estará marcado por intervalos nubosos y chubascos ocasionales con tormenta por la tarde, especialmente en el sistema Ibérico zaragozano y Cinco Villas. Las temperaturas mínimas ascenderán a 5 grados y las máximas alcanzarán los 22 grados, mientras que el viento soplará de manera floja del sur y sureste, con intervalos moderados por la tarde. El clima en Asturias se prevé nuboso o cubierto con algunos claros por la noche. Habrá lluvias y chubascos durante el día, menos probables por la tarde, con posibilidad de tormenta. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 7 y 18 grados, con un ligero ascenso en la Cordillera y sin cambios en el resto de la región. El viento será flojo y variable, pero se podrán registrar rachas fuertes en las cotas altas. Intervalos nubosos con chubascos ocasionales, con posibilidad de ser localmente fuertes en Mallorca y Menorca de madrugada; temperaturas sin grandes cambios (máxima 23 °C, mínima 10 °C) y viento flojo a moderado de este, girando a sur. En Lanzarote y Fuerteventura, el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos por la mañana y algo de lluvia débil al final de la tarde. En las demás islas, se presentará un panorama nuboso con claros ocasionales y lluvias débiles, especialmente en las vertientes norte y oeste. Las temperaturas máximas alcanzarán los 25 grados, mientras que las mínimas se mantendrán en 13 grados. El viento será flojo del componente oeste, incrementándose a moderado durante la tarde. En la Comunidad Valenciana habrá intervalos nubosos con chubascos ocasionales y tormenta, localmente fuertes en la mitad norte; mínimas sin cambios, máximas en ascenso en el sur y sin cambios en el resto y viento flojo variable con componente este moderado por la tarde. El clima en Castilla y León se presentará nuboso, con lluvias y chubascos en el este y mitad norte, algunos de ellos podrían ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes con granizo; hay probabilidad de lluvias en el resto. Se podrían formar brumas y bancos de niebla. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, alcanzando 4 grados, mientras que las máximas se mantendrán en 20 grados en el este y descenderán en el resto. Habrá viento de componente sur, flojo o moderado, con posibilidad de rachas fuertes o muy fuertes. El clima se presentará nuboso con intervalos de nubes de evolución en las horas centrales, tendiendo a despejarse hacia el final del día, salvo en el sureste, donde habrá nubosidad baja. Se esperan nieblas dispersas por la mañana y por la tarde en el sureste de Cuenca y Albacete. Habrá lluvias y chubascos con tormenta en la mitad norte, con posibilidades ocasionales en otras áreas. Las temperaturas mínimas aumentarán en Toledo y Ciudad Real, mientras que las máximas alcanzarán los 24 grados, con un aumento en el resto de la región. El viento será del sureste, girando a sur y suroeste, flojo a moderado. En Madrid, intervalos de nubes medias y altas, temperaturas sin cambios entre 15 y 20 °C y vientos flojos variables, tendiendo a levante desde el mediodía. En Melilla, intervalos nubosos, temperaturas sin cambios (máxima 21 grados y mínima 16) y vientos flojos de componente este, ocasionalmente moderados del noreste por la tarde. Nuboso con claros por la noche, chubascos y tormentas fuertes por la tarde en Álava y Bizkaia; temperaturas entre 8 y 23 grados. Por otro lado, En Navarra, nuboso o cubierto con claros por la noche; chubascos y tormentas desde la tarde, más probables en la Ribera; mínimas en ascenso notable, máximas sin cambios y viento flojo a moderado del sureste. En La Rioja, cielo nuboso con lluvias y chubascos, ocasional tormenta localmente fuerte con granizo; posibles brumas y bancos de niebla; mínimas en ascenso, máximas sin cambios; viento del sureste flojo a moderado con rachas fuertes.