El organismo conocido como Servicio de Impuestos Internos (IRS) posee la autoridad legal para embargar cuentas bancarias y bienes de contribuyentes que desatienden de forma reiterada las notificaciones oficiales. En caso de que la persona no responda en el tiempo estipulado, el organismo tendrá la facultad de congelar fondos y realizar transferencias para saldar deudas impagas. Es fundamental que los contribuyentes mantengan una comunicación activa con el IRS para evitar complicaciones financieras y legales que pueden surgir del incumplimiento de las obligaciones tributarias. El embargo, también denominado bank levy, es un proceso que puede aplicarse en las siguientes condiciones: Antes de imponer un embargo, el IRS emite varios avisos por escrito que detallan el monto adeudado y los pasos a seguir. Si ha recibido notificaciones del IRS, los expertos aconsejan lo siguiente: