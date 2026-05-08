El pasaporte es un indispensable a la hora de viajar, particularmente si se trata de planes con destinos internacionales. Para que los agentes de la Transportation Security Administration (TSA) ubicados en los puntos de control te dejen abordar es necesario conocer los requisitos en cuando documentación. No todos los países aceptan cualquier documento para ingresar, y en el caso de Estados Unidos, hay un tipo particular de pasaporte que no se admite para viajes internacionales. Para poder viajar hacia o desde Estados Unidos es necesario presentar un pasaporte en formato libreta, con páginas libres y que cumpla las condiciones para que se considere vigente, como por ejemplo un buen estado físico y encontrarse con un margen mínimo de seis meses antes de que caduque. A muchos les surge la duda de si se puede utilizar el pasaporte tarjeta para realizar este tipo de viajes. La respuesta es no. Este tipo de documento es más barato y de fácil acceso, y sirve como prueba de ciudadanía e identidad estadounidense: en algunos aspectos tiene la misma validez que un pasaporte tradicional. Existen varias diferencias entre estos dos formatos. La primera es que no es válida para viajes internacionales. Por otro lado, su valor es muchísimo más bajo: mientras el pasaporte libreta cuesta entre 100 y 130 dólares, su versión tarjeta tiene un precio de entre 15 y 30 dólares. Existen excepciones para su uso en viajes internacionales; por ejemplo, se admite para ingresar desde México, Canadá, Bermudas y otros países del Caribe si se ingresa por tierra o mar.