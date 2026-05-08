El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos continúa ofreciendo los pagos correspondientes a los créditos fiscales más solicitados. En este contexto, numerosos trabajadores con ingresos bajos o moderados tienen la posibilidad de recibir un depósito bancario o reembolso de hasta 8,046 dólares durante este año, gracias al Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). El importe que un contribuyente puede recibir está condicionado por diversos aspectos, tales como su nivel de ingresos, su estado civil y la presencia de hijos que califiquen según las normativas establecidas por el IRS. A medida que aumenta la cantidad de hijos calificados, el crédito puede incrementarse, alcanzando su máximo potencial con tres o más hijos. El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, conocido como EITC, es un beneficio fiscal reembolsable destinado a personas y familias que laboran y perciben ingresos bajos o moderados. Su finalidad es mitigar la carga impositiva y, en numerosos casos, conllevar un reembolso en efectivo. Este crédito no solo reduce el impuesto a pagar. Además, permite obtener fondos incluso en ausencia de una deuda tributaria, posicionándose así como un apoyo económico directo para millones de contribuyentes. El monto del EITC varía según la cantidad de hijos que califican en la declaración. Para el año fiscal actual, los valores máximos establecidos son los siguientes: El importe final depende también de los ingresos totales y del estado civil declarado. El Servicio de Impuestos Internos establece requisitos que deben cumplirse para acceder al crédito y recibir el depósito bancario. Para obtener el EITC es obligatorio presentar la declaración de impuestos, incluso si no existe obligación de hacerlo. El trámite se realiza mediante el formulario correspondiente y, en caso de declarar hijos, se debe incluir el anexo específico con sus datos. Los reembolsos vinculados a este crédito no se pagan de inmediato. Por ley, el IRS comienza a emitir los depósitos a partir de mediados de febrero. Quienes eligen depósito directo suelen recibir el dinero más rápido, siempre que la declaración no tenga errores.