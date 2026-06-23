Un nuevo patrón activo continuará generando diluvios importantes, intensas tormentas y ráfagas de viento peligrosas en diversas regiones del país.

Los expertos advierten que el sistema se verá potenciado por un frente frío que atravesará desde el Atlántico medio hasta el sur del país.

En ese marco, el clima severo podría mantenerse durante toda la semana, con más de 72 horas de temporal activo.

Alerta por diluvio en todas estas zonas: fuertes tormentas, lluvias intensas y ráfagas de 70 mph

De acuerdo con lo señalado por expertos de AccuWeather, desde el martes y durante la mayor parte de la semana la actividad intensa se localizará en las Llanuras.

El este de Colorado, Nuevo México, Nebraska, Kansas y sectores de Oklahoma y Texas se encuentran entre las principales zonas en alerta.

Hay alerta por clima severo durante toda la semana. Shutterstock

En este marco, se esperan

Granizo de gran tamaño

Fuertes ráfagas de viento

Lluvias torrenciales capaces de provocar inundaciones localizadas

Las predicciones meteorológicas indican que los vientos causados por estas tormentas rondarán entre las 70 mph y las 85 mph, dependiendo cada caso.

Qué esperar para fines de esta semana

El área de riesgo se extenderá el jueves desde Oklahoma City hasta sectores del este de Montana.

Se espera que las lluvias se desplacen este fin de semana hacia las llanuras del norte y el Medio Oeste, donde persiste el riesgo de tormentas eléctricas con granizo e incluso tornados aislados.