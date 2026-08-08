Arabia Saudita proyectó en el centro de Riad una de las construcciones más ambiciosas del mundo: el Mukaab. Se trata de un edificio con forma de cubo que alcanzaría los 400 metros de alto, ancho y largo.

La estructura fue concebida como el principal atractivo de New Murabba , un nuevo distrito urbano que combinaría viviendas, hoteles, comercios, oficinas y espacios culturales.

Construyen el edificio más grande del mundo: ¿Cómo será el Mukaab?

El Mukaab fue diseñado como una estructura con el potencial de convertirse en una de las construcciones de mayor volumen del mundo y tendría más de dos millones de metros cuadrados de superficie interior.

El complejo incluye espacios residenciales, oficinas, hoteles, comercios, restaurantes y propuestas culturales y de entretenimiento. En su interior, se levantaría una torre en espiral de más de 300 metros, rodeada por una gran superficie destinada a producir experiencias inmersivas.

La desarrolladora New Murabba sostiene que el edificio utilizaría inteligencia artificial, robótica y sistemas de proyección holográfica para recrear diferentes escenarios.

La idea es que los visitantes puedan experimentar ambientes virtuales sin salir del complejo.

Arabia Saudita proyectó en el centro de Riad una de las construcciones más ambiciosas del mundo: el Mukaab. Chat GPT

Arabia Saudita suspendió la construcción y revisa su viabilidad

Los trabajos previstos para levantar el Mukaab fueron suspendidos mientras las autoridades revisan la financiación y la viabilidad económica del proyecto.

Las tareas realizadas se limitaron a las primeras etapas e preparación de terreno, como la excavación y la colocación de pilotes. La construcción principal, con forma de cubo, aun no había comenzado.

La revisión se produce en un contexto de reordenamiento de las inversiones del fondo soberano saudí. El país busca concentrar recursos en iniciativas con retornos económicos más próximos y en la infraestructura necesaria para acontecimientos internacionales como la Expo 2030 y el Mundial de fútbol de 2034.

El megaproyecto con el que Arabia Saudita busca depender menos del petróleo

New Murabba forma parte de Visión 2030, el programa impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman para diversificar la economía de Arabia Saudita y reducir su dependencia de los ingresos procedentes del petróleo.

El nuevo distrito fue presentado en febrero de 2023 como un centro urbano destinado a reunir viviendas, comercios, hoteles, oficinas, instituciones educativas y espacios de entretenimiento. El plan también contempla áreas verdes, recorridos peatonales y ciclovías, además de un sistema interno de transporte.

La desarrolladora continúa presentando el Mukaab como la pieza central de New Murabba y sostiene que las obras del distrito seguirán adelante.