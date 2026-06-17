Una gran parte del sur de Estados Unidos se encuentra en alerta por la llegada de lluvias torrenciales potencialmente peligrosas, como consecuencia de un sistema tropical que se desarrolla cerca de la costa de Texas.

Los meteorólogos indican que las precipitaciones podrían extenderse durante varios días y tener implicancias severas -como inundaciones peligrosas- en diferentes regiones de la costa del Golfo.

De acuerdo con los pronósticos, este fenómeno podría intensificarse y convertirse en la tormenta tropical Arthur.

Diluvio histórico con chubascos torrenciales: qué dicen los expertos

Según lo señalan especialistas de AccuWeather, una masa de lluvias y tormentas eléctricas afectó durante los últimos días a Texas y al norte de México, consolidándose este martes en una tormenta tropical lluviosa que podría convertirse en Arthur durante hoy miércoles.

El Centro Nacional de Huracanes emitió una alerta de posible ciclón tropical para la zona, proyectando que este sistema podría volverse una tormenta tropical.

Las alertas alcanzan sectores de la costa de Luisiana, mientras que otras zonas del noreste de Texas permanecen bajo vigilancia.

Los vientos variarán de entre 60 y 90 km/h. Shutterstock

Todas las zonas en riesgo por fuertes lluvias e inundaciones

Expertos indican que la mayor amenaza de este sistema serán las lluvias torrenciales y las potenciales inundaciones repentinas que podrían tener lugar.

Este riesgo de inundaciones se desplazará gradualmente desde Texas hacia Luisiana, Mississippi, Alabama y Georgia durante el final de la semana.

También hay alerta por vientos intensos

Las proyecciones prevén ráfagas con fuerza de tormenta tropical, de entre 64 km/h y 96 km/h a lo largo de la costa superior de Texas y el oeste de Luisana.