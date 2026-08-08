Marie Curie, científica: “La mejor vida no es la más duradera, sino más bien aquella que está repleta de buenas acciones” (foto: Wikimedia Commons).

Marie Curie se convirtió en una de las científicas más importantes de la historia gracias a sus investigaciones sobre la radioactividad y sus aportes a la física y la química.

Su trayectoria le permitió recibir el Premio Nobel de Física en 1903 y el Premio Nobel de Química en 1911. Más allá de sus descubrimientos, también dejó reflexiones vinculadas a la manera de entender la vida: “La mejor vida no es la que más dura, sino la que está repleta de buenas acciones”.

La histórica frase de Marie Curie: ¿Qué significa?

La reflexión de Marie Curie propone una forma de medir el valor de la vida que no está determinada solo por su duración. En cambio, se pone en primer lugar las acciones realizadas y la huella que una persona puede dejar en los demás.

Visto así, una vida plena no necesariamente sería aquella que se prolonga durante más años, sino aquella en la que el tiempo se utiliza para aportar, ayudar, descubrir o generar un impacto positivo.

Esta idea se puede vincular a la propia vida de Marie Curie, que dedicó décadas a la investigación y sostuvo que el conocimiento debía de tener una utilidad que trascendiera el reconocimiento individual.

Marie Curie, científica: “La mejor vida no es la más duradera, sino más bien aquella que está repleta de buenas acciones” (foto: wikimedia commons).

Marie Curie: una vida dedicada a la ciencia

Marie Curie nació en realidad como María Salomea Skłodowska en Varsovia, el 7 de noviembre de 1867. Posteriormente, se trasladaría a París, donde estudió Física y Matemáticas en la Universidad de la Soborna.

Allí es donde conoce a Pierre Curie, con quien desarrolla importantes investigaciones sobre la radioactividad. Ambos trabajaron en el estudio de este fenómeno y participaron de investigaciones que llevaron al descubrimiento de dos nuevos elementos: el polonio y el radio.

En 1903, Marie Curie compartió el Premio Nobel de Física con Pierre Curie y Henri Becquerel por sus investigaciones sobre los fenómenos de radiación.

Ocho años más tarde recibió en solitario el Premio Nobel de Química de 1911, relacionado con sus trabajos sobre el radio y el polonio. De esta manera, se convirtió en la primera persona en conseguir dos premios Nobel en distintas disciplinas científicas.

¿Cuál fue el legado que dejó Marie Curie?

Los aportes de Marie Curie trascendieron sus descubrimientos en el laboratorio. Durante la Primera Guerra Mundial participó en el desarrollo y la utilización de vehículos equipados con aparatos de rayos X, conocidos posteriormente como las “pequeñas Curies”.

Estas unidades permitían acercar las técnicas de diagnóstico por imágenes a los soldados heridos y facilitar la identificación de fracturas, balas y otros daños que requerían tratamiento.

Curie continuó vinculada a la investigación científica durante el resto de su vida, e incluso después de su muerte el 4 de julio de 1934, a los 66 años, a causa de una anemia aplásica asociada a su prolongada exposición a la radiación.