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En Estados Unidos, el informe de AccuWeather advierte sobre la llegada de un nuevo sistema de tormentas a la región de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, con altas probabilidades de tornados fuertes y de larga duración.
Asimismo, también se prevén otros fenómenos como caída de granizo, actividad eléctrica e inundaciones en zonas con un mal sistema de drenaje. La tempestad se extenderá hasta el jueves.
Se viene el diluvio del siglo con lluvias intensas: ¿Qué zonas podrían inundarse?
Según los meteorólogos de AccuWeather, se espera que las tormentas se vuelvan especialmente intensas durante la tarde y noche del miércoles. En este periodo, se concentrarán en sectores del Medio Oeste.
La gran cantidad de agua que caerá en poco tiempo podría generar inundaciones en estados como:
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Wisconsin
- Missouri
- Partes de Minnesota
Alerta por tornados: las zonas que están en la mira
Uno de los mayores peligros de este sistema es la posible formación de tornados en el centro y norte de Illinois. Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) informó sobre un riesgo inusualmente alto para:
- Centro y norte de Illinois
- Oeste de Indiana
- Este de Iowa
- Sur de Wisconsin
- Sectores de Missouri
Fuertes ráfagas de viento de 60km/h y tormentas eléctricas: vuelos demorados y cancelados
Debido a la actividad eléctrica y los fuertes vientos con posibilidad de tornados, como precaución se decidió demorar o cancelar determinados vuelos.
Asimismo, también podría provocar demoras vía terrestre por las posibles anegaciones de calles transitadas.