La sal es uno de los ingredientes más importantes de la cocina y aunque casi todas las variedades aportan cloruro de sodio, no funcionan de la misma manera.

El tamaño que tengan los granos cambia la velocidad con la que se disuelven, la distribución del condimento y el resultado final. Por ello, los cocineros recomiendan elegir el tipo de sal adecuado para cada comida.

¿Para qué es cada tipo de sal?

Las diferencias en el tamaño de los cristales hacen que cada una sea más adecuada para determinadas preparaciones.

La sal fina, por su parte, tiene cristales muy pequeños que se disuelven rápidamente y es ideal para condimentas comidas durante la cocción o al momento de servir.

La sal parrillera, por otro lado, posee cristales de un tamaño entrefino y fue especialmente desarrollada para carnes a la parrilla. Esto es porque se adhiere mejor a la superficie de la carne y se disuelve de manera gradual, lo que permite lograr una distribución más uniforme.

Por último, la sal gruesa tiene cristales grandes y tarda en disolverse. Puede usarse para formar costras de sal en pescados o carnes, y también se usa para armar camas de sal para los alimentos. Muchos la usan para salar el agua de cocción.

Las diferencias en el tamaño de los cristales hacen que cada una sea más adecuada para determinadas preparaciones. IA Chat GPT

¿Cómo recomiendan guardar cada tipo de sal los cocineros expertos?

La sal fina debe ser guardada en un recipiente hermético de vidrio o plástico apto para alimentos, y conservarla en un lugar fresco, seco y alejado del vapor.

La sal parrillera se debe mantener en un envase bien cerrado para poder conservar la textura de sus cristales. Además, de esta manera también se evita la exposición a la humedad.

La sal gruesa debe ser guardada en recipientes herméticos, preferentemente de vidrio o de plástico, y aunque resiste mejor al apelmazamiento, también de mantenerse seca y lejos de fuentes de calor.