El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6235 este viernes, 7 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.32% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco retrocedió 1.31%, mientras que en el último año subió 173.21%, señalando una corrección reciente tras un fuerte avance anual.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 22.33%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.22%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, con un dato de 1, lo que indica que en los últimos días ha experimentado un incremento en su valor frente a otras monedas. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda y una mayor confianza en la economía local.

En contraste, la tendencia de los días anteriores había mostrado signos de estabilidad, sin cambios significativos que afectaran su cotización. Sin embargo, el aumento registrado hoy podría reflejar una recuperación económica o factores externos favorables.

Este cambio en la tendencia positiva puede ser un indicativo de un entorno económico más favorable para Guatemala, impulsando tanto el comercio como la inversión en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 7 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.