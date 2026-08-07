Estados Unidos, República Dominicana y Colombia mantienen requisitos estrictos para el ingreso de visitantes que todos los interesados en conocer estos destinos deben respetar para que pueda habilitarse el traslado.

Uno de los principales está relacionado con la validez del pasaporte de cada viajero, pues estas naciones establecen reglas sobre la vigencia requerida de este documento y verificarlas es fundamental para poder renovar la identificación a tiempo en caso de que no cumpla con los estándares.

Reglas de Estados Unidos sobre el pasaporte de los viajeros internacionales

Estados Unidos fija como requisito obligatorio para todos los viajeros la presentación de un documento completamente vigente por el total de la estadía pautada en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida. Esta regla no aplica para ciudadanos de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”, quienes sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Además, disponer de un pasaporte aceptable es fundamental no sólo para el momento del viaje sino también para los documentos previos que deben tramitarse, como la visa americana o la autorización ESTA.

Contar con un pasaporte completamente vigente es esencial para poder viajar de forma internacional.

Reglas de República Dominicana sobre el pasaporte de viajeros internacionales

República Dominicana exige a todos los viajeros que ingresan en calidad de turistas contar con un pasaporte que tenga una validez de al menos 6 meses al momento de viajar.

En el caso de los países de la Unión Europea, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador, hasta el 31 de diciembre de este año se permite que viajen con un pasaporte vigente únicamente durante su estadía en el país.

Reglas de Colombia sobre el pasaporte de los viajeros internacionales

En el caso de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores indica que todos los extranjeros que quieran visitar el país deben presentar alguno de los documentos enumerados a continuación, según corresponda

Pasaporte válido y vigente (se aconseja una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha en la que se ingresa al país)

Pasaporte preferencial

Pasaporte especial en casos de apátridas o refugiados

Documento Nacional de Identidad CAN-MERCOSUR

Cédula de Extranjería de países CAN-MERCOSUR

Permiso de Protección Temporal-PPT

Documento de viaje temporal/provisional/ emergencia

Viajes internacionales: información esencial que todos deben conocer

Además, las autoridades internacionales también exigirán