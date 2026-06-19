Las predicciones meteorológicas anticipan que un nuevo episodio de clima severo afectará diversas regiones de Estados Unidos durante este fin de semana.

La mayor concentración de tormentas intensas tendrá lugar sobre las Llanuras y parte de Medio Oeste. Se esperan en ese sentido lluvias fuertes, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento capaces de alcanzar los 113 km/h.

Es posible también que algunas zonas enfrenten mayor riesgo de inundaciones repentinas.

Las zonas en alerta por tormentas intensas, lluvias y ráfagas de viento

De acuerdo con lo indicado por expertos de AccuWeather, durante hoy viernes podrían registrarse tormentas intensas en

El noreste de Texas

Sur de Arkansas

Las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur

Sectores de Georgia

La costa norte del Golfo de México

Para el sábado, el foco de tiempo severo se concentrará desde las Rocosas hacia las Llanuras. Se explica que el fenómeno se producirá por el choque entre una masa de aire cálido y húmedo y una masa de aire más fresco y seco instalado sobre el Medio Oeste.

Hay alerta por clima severo para el fin de semana. Fuente: Shutterstock

Las zonas en alerta por tormentas intensas incluyen

Partes de Nebraska

Sectores de Kansas

Regiones de las Grandes Llanuras

Zonas del Medio Oeste

El valle de Ohio hacia el domingo

Alerta por clima severo para este fin de semana en Estados Unidos

Una de las amenazas más importantes tanto el sábado como el domingo serán los vientos intensos y el granizo.

Los vientos podrán alcanzar velocidades cercanas a los 70 mph, que equivale a aproximadamente 113 km/h en los sistemas de mayor intensidad. Los expertos indican que tampoco pueden descartarse la formación de algunos tornados.

Por otra parte, se mantiene la preocupación por la posibilidad de inundaciones repentinas. Esto podría ocurrir en zonas donde las nuevas precipitaciones se sumen a las lluvias que tuvieron lugar en los últimos días.