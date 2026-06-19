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Las predicciones meteorológicas anticipan que un nuevo episodio de clima severo afectará diversas regiones de Estados Unidos durante este fin de semana.
La mayor concentración de tormentas intensas tendrá lugar sobre las Llanuras y parte de Medio Oeste. Se esperan en ese sentido lluvias fuertes, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento capaces de alcanzar los 113 km/h.
Es posible también que algunas zonas enfrenten mayor riesgo de inundaciones repentinas.
Las zonas en alerta por tormentas intensas, lluvias y ráfagas de viento
De acuerdo con lo indicado por expertos de AccuWeather, durante hoy viernes podrían registrarse tormentas intensas en
- El noreste de Texas
- Sur de Arkansas
- Las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur
- Sectores de Georgia
- La costa norte del Golfo de México
Para el sábado, el foco de tiempo severo se concentrará desde las Rocosas hacia las Llanuras. Se explica que el fenómeno se producirá por el choque entre una masa de aire cálido y húmedo y una masa de aire más fresco y seco instalado sobre el Medio Oeste.
Las zonas en alerta por tormentas intensas incluyen
- Partes de Nebraska
- Sectores de Kansas
- Regiones de las Grandes Llanuras
- Zonas del Medio Oeste
- El valle de Ohio hacia el domingo
Alerta por clima severo para este fin de semana en Estados Unidos
Una de las amenazas más importantes tanto el sábado como el domingo serán los vientos intensos y el granizo.
Los vientos podrán alcanzar velocidades cercanas a los 70 mph, que equivale a aproximadamente 113 km/h en los sistemas de mayor intensidad. Los expertos indican que tampoco pueden descartarse la formación de algunos tornados.
Por otra parte, se mantiene la preocupación por la posibilidad de inundaciones repentinas. Esto podría ocurrir en zonas donde las nuevas precipitaciones se sumen a las lluvias que tuvieron lugar en los últimos días.
El consejo es siempre mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de exista algún cambio importante.