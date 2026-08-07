El final del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de haitianos representa uno de los cambios migratorios más importantes registrados en 2026. Tras las decisión de poner fin al programa, miles de beneficiarios haitianos perdieron este beneficio.

El TPS autoriza a permanecer y trabajar de forma legal en Estados Unidos durante el periodo en el que el beneficio migratorio siga vigente. No otorga residencia permanente, ni ciudadanía: solo otorga un estatus temporal.

Fin del TPS: Estados Unidos ordena despidos y deportaciones masivas

La medida afectó principalmente a la población haitiana, que representa alrededor del 2% de los extranjeros totales presentes en Estados Unidos. Tras esta decisión, miles de personas perdieron la autorización para trabajar legalmente y quedaron expuestos a despidos y deportaciones.

Empresas de diversos sectores comenzaron a despedir trabajadores que ya no cuentan con un permiso laboral válido, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificó sus operaciones con citaciones, detenciones y procesos de expulsión.

La medida afectó principalmente a la población haitiana, que representa alrededor del 2% de los extranjeros totales presentes en Estados Unidos. REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo

La población haitiana en Estados Unidos representa al 2% de los extranjeros totales: los estados con más haitianos

Según los datos del Censo de Estados Unidos, la comunidad haitiana en Estados Unidos representa al 2% de la población extranjera. Los estados con más cantidad de haitianos son: