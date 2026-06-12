Millones de personas en Estados Unidos se preparan para un fin de semana protagonizado por lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que superarán las 60 mph.

Luego de varios días de fuerte actividad meteorológica, expertos indican que el riesgo continuará hoy viernes y durante todo el fin de semana, con posibilidad de inundaciones repentinas, caída de granizo y vientos dañinos.

Las zonas en alerta por intensas lluvias, fuertes tormentas y ráfagas de viento

De acuerdo con expertos de AccuWeather, durante la tarde y la noche del viernes, intensas tormentas podrían desarrollarse desde Carolina del Norte hasta gran parte de Nueva York y algunas áreas de Nueva Inglaterra .

Los especialistas indican que la mayor concentración de fenómenos severos tendrá lugar entre el norte de Virginia, el sureste de Nueva York y el suroeste de Inglaterra.

Hay alerta activa por

Aguaceros torrenciales

Actividad eléctrica

Ráfagas de viento intensas

Riesgo de inundaciones repentinas

Caída de granizo

Hay alerta por clima severo todo el fin de semana. Shutterstock

Alerta para el sábado por nuevas tormentas: qué dicen los expertos

Para este día, los pronósticos apuntan a un nuevo episodio de tormentas fuertes desde Oklahoma y Kansas hasta Illinois y el sur de Wisconsin.

Los meteorólogos concluyeron en que una de las zonas de mayor riesgo que abarca

Este de Kansas

Gran parte de Misuri

Oeste de Illinois

Durante este día, el riesgo principal será el viento y las precipitaciones torrenciales.

Qué esperar para este domingo

El domingo las tormentas podrían desplazarse hacia nuevas regiones del país, trayendo consigo vientos dañinos y lluvias torrenciales que podrían desarrollarse en

El Atlántico Medio

El noreste de Estados Unidos

Sectores de las llanuras del sur

Partes del valle del río Mississippi