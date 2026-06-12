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Millones de personas en Estados Unidos se preparan para un fin de semana protagonizado por lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que superarán las 60 mph.
Luego de varios días de fuerte actividad meteorológica, expertos indican que el riesgo continuará hoy viernes y durante todo el fin de semana, con posibilidad de inundaciones repentinas, caída de granizo y vientos dañinos.
Las zonas en alerta por intensas lluvias, fuertes tormentas y ráfagas de viento
De acuerdo con expertos de AccuWeather, durante la tarde y la noche del viernes, intensas tormentas podrían desarrollarse desde Carolina del Norte hasta gran parte de Nueva York y algunas áreas de Nueva Inglaterra.
Los especialistas indican que la mayor concentración de fenómenos severos tendrá lugar entre el norte de Virginia, el sureste de Nueva York y el suroeste de Inglaterra.
Hay alerta activa por
- Aguaceros torrenciales
- Actividad eléctrica
- Ráfagas de viento intensas
- Riesgo de inundaciones repentinas
- Caída de granizo
Alerta para el sábado por nuevas tormentas: qué dicen los expertos
Para este día, los pronósticos apuntan a un nuevo episodio de tormentas fuertes desde Oklahoma y Kansas hasta Illinois y el sur de Wisconsin.
Los meteorólogos concluyeron en que una de las zonas de mayor riesgo que abarca
- Este de Kansas
- Gran parte de Misuri
- Oeste de Illinois
Durante este día, el riesgo principal será el viento y las precipitaciones torrenciales.
Qué esperar para este domingo
El domingo las tormentas podrían desplazarse hacia nuevas regiones del país, trayendo consigo vientos dañinos y lluvias torrenciales que podrían desarrollarse en
- El Atlántico Medio
- El noreste de Estados Unidos
- Sectores de las llanuras del sur
- Partes del valle del río Mississippi
El consejo es mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que se anuncie algún cambio relevante.