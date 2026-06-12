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Millones de personas en Estados Unidos se preparan para un fin de semana protagonizado por lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que superarán las 60 mph.

Luego de varios días de fuerte actividad meteorológica, expertos indican que el riesgo continuará hoy viernes y durante todo el fin de semana, con posibilidad de inundaciones repentinas, caída de granizo y vientos dañinos.

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Las zonas en alerta por intensas lluvias, fuertes tormentas y ráfagas de viento

De acuerdo con expertos de AccuWeather, durante la tarde y la noche del viernes, intensas tormentas podrían desarrollarse desde Carolina del Norte hasta gran parte de Nueva York y algunas áreas de Nueva Inglaterra.

Los especialistas indican que la mayor concentración de fenómenos severos tendrá lugar entre el norte de Virginia, el sureste de Nueva York y el suroeste de Inglaterra.

Hay alerta activa por

  • Aguaceros torrenciales
  • Actividad eléctrica
  • Ráfagas de viento intensas
  • Riesgo de inundaciones repentinas
  • Caída de granizo
Hay alerta por clima severo todo el fin de semana.
Hay alerta por clima severo todo el fin de semana.Shutterstock

Alerta para el sábado por nuevas tormentas: qué dicen los expertos

Para este día, los pronósticos apuntan a un nuevo episodio de tormentas fuertes desde Oklahoma y Kansas hasta Illinois y el sur de Wisconsin.

Los meteorólogos concluyeron en que una de las zonas de mayor riesgo que abarca

  • Este de Kansas
  • Gran parte de Misuri
  • Oeste de Illinois

Durante este día, el riesgo principal será el viento y las precipitaciones torrenciales.

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Qué esperar para este domingo

El domingo las tormentas podrían desplazarse hacia nuevas regiones del país, trayendo consigo vientos dañinos y lluvias torrenciales que podrían desarrollarse en

  • El Atlántico Medio
  • El noreste de Estados Unidos
  • Sectores de las llanuras del sur
  • Partes del valle del río Mississippi

El consejo es mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que se anuncie algún cambio relevante.