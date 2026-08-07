Al cierre de mercados de este viernes, 7 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7406. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.35%.

En el mercado de la libra esterlina, la cotización cayó ligeramente en la última semana (-8.09%) y se desplomó en el último año (-73.72%), reflejando una tendencia bajista marcada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.93%, es menor que la volatilidad anual del 6.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra un comportamiento positivo, con un dato de 1 que indica que la tendencia se ha mantenido en ascenso durante los días anteriores. Este aumento en su valor refleja un interés creciente en la moneda frente a las fluctuaciones del mercado.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia habría indicado una caída en el valor de la Libra, sugiriendo preocupaciones económicas o inestabilidad. Actualmente, la tendencia positiva sugiere una confianza renovada en la economía británica.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 7 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.