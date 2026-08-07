En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3148.28 este viernes, 7 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -1.03%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano en el mercado cayó un 1,71% y en el último año acumuló un descenso del 15,31%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 30.60%, lo que es considerablemente mayor que la volatilidad anual del 13.75%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su cotización.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 3 en relación con los días pasados indica un aumento constante en su valor. Esto sugiere que la moneda se fortalece frente a otras divisas, beneficiando a los importadores y generando confianza en la economía local.

En contraste, si se hubiese presentado una cifra negativa, indicaríamos una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para entender su impacto en el mercado y la economía general del país.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 7 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.