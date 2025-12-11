Se despide el restaurante más popular del país: más de 150 sucursales cerrarán sus puertas. (Fuente: Archivo)

La histórica cadena de restaurantes Denny’s, conocida por sus menús de desayuno disponibles las 24 horas, atraviesa un proceso de reestructuración. Según informaron CNN y la agencia Associated Press (AP), la empresa confirmó el cierre de 150 sucursales en distintos puntos del país debido a un plan de ajuste iniciado hace más de un año.

La decisión se enmarca en la venta de Denny’s por 620 millones de dólares a un grupo inversor compuesto por Capital Advisors, Treville Capital Group y Yadav Enterprises, este último uno de los mayores franquiciatarios de la marca. Sin embargo, la compañía aclaró que los cierres no responden a la operación de compra, sino a una estrategia previamente anunciada .

Por qué este restaurante decidió cerrar 150 locales en Estados Unidos

De acuerdo con documentos citados por AP, Denny’s ya había comunicado su intención de reducir su red de restaurantes durante su Investor Day de octubre de 2024, cuando la empresa advirtió sobre la necesidad de ajustar su estructura debido al bajo rendimiento de algunos locales.

La compañía explicó que muchos de los restaurantes afectados ya dejaron de operar y que el proceso forma parte de un plan iniciado en 2023, orientado a mejorar rentabilidad y modernizar operaciones.

Se despide el restaurante más popular del país: más de 150 sucursales cerrarán sus puertas. (Fuente: Archivo)

Aunque Denny’s no publicó un listado completo de las sucursales cerradas o por cerrar, medios locales reportaron cierres repentinos —incluido el caso de un restaurante en el Área de la Bahía que bajó su persiana sin previo aviso esta semana—, un patrón que coincide con el proceso escalonado anticipado por la cadena.

Qué implica la venta de Denny’s y qué pasará con la marca

La empresa informó el 3 de noviembre que la operación de compra por 620 millones de dólares convertirá a Denny’s en una compañía privada. Según la Agencia EFE, el objetivo del nuevo grupo propietario es impulsar la modernización de la marca, mejorar márgenes y enfocarse en mercados de alto crecimiento.

Aun así, los cierres ya anunciados generan incertidumbre entre empleados y consumidores fieles a la cadena, que en su mejor momento superó las 1700 sucursales en los Estados Unidos. Voceros de la empresa insistieron en que el proceso no afectará la operación diaria del resto de los locales y que la marca se enfocará en fortalecer su red de franquicias.