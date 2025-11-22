En California no existe un límite de edad para manejar. Las personas mayores de 70 años pueden renovar su licencia sin problemas, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos que el DMV exige para este grupo. Por eso, muchos adultos mayores deben seguir un proceso particular cada vez que se acerca la fecha de vencimiento.

Ese procedimiento incluye pasos presenciales y trámites en línea que conviene preparar con tiempo. Cumplirlos es clave para evitar demoras, rechazos o la suspensión temporal del documento.

¿Cuál es el requisito obligatorio para renovar la licencia de conducir para mayores de 70 en California?

La normativa del DMV establece que quienes tengan 70 años o más deben renovar la licencia en persona cada cinco años. Además, el aviso de renovación puede indicar que el conductor debe rendir una prueba de conocimiento, lo que se convierte en el requisito más importante del proceso.

Para facilitar el trámite, el DMV recomienda iniciar la solicitud en línea a través de MyDMV. Allí es posible verificar si se requiere examen teórico y, de ser necesario, completarlo mediante la modalidad eLearning, que ayuda a evitar errores.

Requisitos básicos

Tener 70 años o más al renovar.

Realizar la renovación en persona cada 5 años .

Revisar el aviso del DMV por si exige examen teórico.

Presentar identificación válida y documentos actualizados.

Completar la solicitud previa en línea.

Chequear el estatus desde MyDMV.

Paso a paso del proceso

Revisar el aviso enviado por el DMV. Completar la solicitud en línea. Seleccionar “eLearning” si hay examen teórico. Agendar una cita presencial. Presentarse con los documentos requeridos Finalizar la renovación y confirmar aprobación en línea.

Al cumplir 70 años, el DMV de California establece que la licencia de conducir deja de renovarse de forma automática. Foto: Archivo.

¿Cómo deben prepararse los mayores de 70 para renovar sin complicaciones?

El DMV recomienda que los adultos mayores revisen su documentación antes de la cita y se aseguren de cumplir todos los requisitos para evitar retrasos. La preparación es especialmente importante si deben tomar el examen teórico.

Además, California ofrece recursos para que los conductores mayores sigan manejando de forma segura. También es fundamental mantener al día la matrícula vehicular, reportar cambios de domicilio y solicitar una nueva tarjeta si la licencia fue extraviada o dañada.

Recomendaciones oficiales