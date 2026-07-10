Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué visualizar.

Por eso, Paramount+ ofrece el ranking de lo más visto durante el miércoles 8 de julio del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu series favorita.

Las películas más vistas de Paramount+.

4_ Navy: Investigación criminal NCIS narra el trabajo de un grupo de agentes federales del Equipo de Respuesta en Casos Mayores del Servicio de Investigación Criminal de la Marina. A veces se ocupan de investigaciones de terrorismo, ya que el NCIS tiene la responsabilidad de indagar posibles atentados cuando guardan alguna relación con la Marina. Su sede central está en el Arsenal Naval de Washington, en Washington D. C. Al equipo le suelen encomendar con frecuencia casos de alto perfil, como la muerte del asesor presidencial en temas de misiles nucleares, una alerta de bomba en un buque de guerra de la Armada, el fallecimiento de una celebridad durante un reality show en una base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, además de amenazas terroristas y secuestros. No obstante, pueden recibir cualquier tipo de caso criminal siempre que esté vinculado al Cuerpo de Marines o a la Armada.

5_ Todo el mundo quiere a Raymond Ray Barone, un reconocido cronista deportivo, reside en Long Island junto a su esposa Debra, su hija de doce años, Ally y sus gemelos Geoffrey y Michael. Sus padres, Frank y Marie, muy metiches, viven enfrente y pasan casi todo el tiempo en la casa de su hijo.

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