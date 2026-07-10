Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Hulu ofrece la lista de las diez series más vistas por el público estadounidense en julio.

Las películas más vistas de Hulu.

4_ Independence Day: Contraataque Basándose en la tecnología que los extraterrestres poseían hace dos décadas, las naciones del mundo, temerosas de su retorno, han unido fuerzas para diseñar un enorme sistema de defensa con el fin de proteger el planeta. No obstante, no hay garantías de que dicho plan pueda enfrentar las sofisticadas e insólitas capacidades de los atacantes. Puede que solo el ingenio de un puñado de valientes consiga impedir la destrucción del planeta, de nuevo al borde de la extinción. Continuación del éxito de 1996, Independence Day.

5_ Buena suerte, pásalo bien, no mueras (Good Luck, Have Fun, Dont Die) Un individuo que asegura venir del futuro aparece en un modesto restaurante de Los Ángeles. Su objetivo: reclutar a personas inconformes para que, en el lapso de una sola noche, se sumen a una operación mundial destinada a frenar a una inteligencia artificial descontrolada que pone en riesgo la supervivencia del mundo.

Las películas más vistas de Hulu.

8_ Noche de bodas (Ready or Not) En la noche de su casamiento, una mujer es invitada por la adinerada y excéntrica familia de su esposo a participar en un antiguo ritual que pronto se transforma en un juego mortal de supervivencia.