La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) confirmó a través de su sitio web oficial que desde hoy viernes 10 de julio comenzarán a aplicarse multas automáticas en dos nuevas rutas de autobuses.

Esta medida forma parte del programa Automated Camara Enforcement (ACE) que utiliza cámaras instaladas en las unidades para detectar infracciones de tránsito mientras se encuentran en circulación.

Las sanciones entran en vigor en las rutas de los autobuses M7 y Q10/Q80, en Manhattan y Queens.

Nuevas multas automáticas desde hoy: qué conductas se sancionan

Las cámaras instaladas en los autobuses detectarán vehículos que

Circulen de forma indebida por carriles exclusivos para autobuses

Utilicen mal las vías de autobuses

Obstruyan las paradas de autobús

Estacionen en doble fila de manera ilegal

Multarán a quienes utilicen mal los carriles de autobus. Chat GPT

De cuánto serán estas multas automáticas

Cuando se registre una infracción, se emitirá una multa que puede comenzar en 50 dólares y aumentar hasta 250 dólares en caso de reincidir.

Cuántos autobuses circulan con este sistema

MTA asegura que el programa se encuentra activo en 63 rutas de autobuses y que actualmente más de 1,900 están equipados con cámaras, dado que el programa está vigente en los cinco distritos de Nueva York.

Cómo funciona este sistema de multas

Según lo indica MTA, cuando las cámaras registran una posible infracción el sistema recopila

Video

Imágenes

Información de la matrícula del vehículo

Ubicación

Fecha y hora del hecho

La información se transmite al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYCDOT), donde el personal municipal revisa el material antes de procesar la infracción.