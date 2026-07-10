Las predicciones meteorológicas indican que diversas zonas de Estados Unidos volverán a atravesar un fin de semana con al menos 48 horas de lluvias intensas, granizo, inundaciones repentinas y fuertes ráfagas de viento.

En esa línea, los expertos anticipan que las tormentas tendrán lugar desde las Grandes Llanuras hasta la costa del Atlántico medio, dado que las condiciones climáticas en dichas zonas favorecerán su desarrollo.

Diluvio con tormentas: las zonas en alerta durante el viernes

De acuerdo con lo indicado por meteorólogos de AccuWeather, el riesgo de tormentas severas con vientos fuertes e inundaciones para hoy abarca las zonas que comprenden

El este de Colorado

El sureste de Wyoming

El noreste de Nuevo México

El centro-sur de Nebraska

Kansas casi en su totalidad

El oeste de Kentucky

Tennessee

Además, para la tarde noche de hoy también se esperan tormentas severas, especialmente desde Carolina del Norte hasta Pensilvania y Nueva Jersey.

Hay alerta por clima severo hasta el domingo. Chat GPT | IA

Alerta por tormentas el sábado y el domingo: qué dicen los expertos

El sábado, especialmente durante la tarde noche, se indicó que las tormentas severas impactarán desde el noreste de Oklahoma hasta el norte de Georgia, gran parte de Virginia y llegando a las Carolinas.

El domingo, sin embargo, la actividad intensa se desplazará hacia el sur y abarcará

El norte de Luisiana

Partes de Mississippi y Alabama

Georgia y Las Carolinas

Alerta por ráfagas de viento capaces de llegar a los 130 km/h

Los especialistas advirtieron que las tormentas pueden venir acompañadas de ráfagas de viento sumamente intensas. El pronóstico contempla velocidades de hasta 80 mph, que equivalen a aproximadamente a 130 km/h, además de granizo. También se mantienen las alertas por caída de rayos debido a la fuerte actividad eléctrica que podrían desencadenar estas tormentas.