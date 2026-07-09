Cancelan la licencia de conducir a los mayores de 65 años que no cumplan este requisito. (Fuente: Shutterstock).

Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben anticiparse a la caducidad de su licencia de conducción. La normativa vigente estipula que deben demostrar su aptitud física, mental y de coordinación motriz a través de un examen efectuado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

En paralelo, el Ministerio de Transporte establece bajo la Resolución 217 de 2014 la normativa referente a la emisión de esos certificados de aptitud, así como los aspectos que se evalúan, que incluyen la visión, audición, coordinación motriz y las condiciones físicas y mentales, entre otros factores. Esta exigencia se aplica a todos los conductores, siendo crucial especialmente en edades avanzadas debido a la reducción en los períodos de vigencia.

Si el certificado no se encuentra registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la autoridad pertinente no podrá proceder con la renovación del documento. Así lo afirman las directrices oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que también corroboran que el solicitante debe estar a paz y salvo por multas.

Certificado en el RUNT: clave para la renovación

Para llevar a cabo la renovación, la entidad de tránsito verifica en el RUNT que usted cuente con un certificado vigente de examen físico, mental y de coordinación motriz que haya sido emitido por un CRC y que esté registrado a través del sistema SICOV. En caso de que el certificado no esté cargado o haya vencido, la solicitud será desestimada. Adicionalmente, es requisito estar inscrito en el RUNT, presentar su documento de identificación y no tener comparendos pendientes (o contar con un acuerdo de pago).

Cancelan la licencia de conducir a los mayores de 65 años que no cumplan este requisito. Shutterstock

Es importante considerar un aspecto operativo que frecuentemente se pasa por alto: el certificado médico posee una vigencia máxima de 6 meses; si no se finaliza el trámite dentro de ese plazo, será necesario realizar nuevamente los exámenes.

¿Cada cuánto se renueva después de los 65 años y cuándo es anual?

La vigencia de la licencia de conducir está condicionada por el tipo de servicio y la edad del solicitante:

Servicio particular (A y B):

Menores de 60 años: cada 10 años . Entre 60 y 80 años: cada 5 años . Mayores de 80 años: anualmente .

Servicio público (C):

Menores de 60 años: cada 3 años . Mayores de 60 años: anualmente .



No existe una “edad límite” que impida la renovación por sí sola; lo determinante es cumplir con la aptitud médica y la periodicidad establecida.

Cancelan la licencia de conducir a los mayores de 65 años que no cumplan este requisito. (Fuente: Shutterstock).

Guía 2026: pasos y costos para no perder la licencia

Agende su cita en la Ventanilla Única de Servicios (Bogotá) o en el organismo de tránsito de su municipio.

Realícese el examen en un CRC autorizado y confirme que el resultado quedó registrado en el RUNT.

Verifique que no tenga multas pendientes.

Cancele los derechos del trámite.

En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios (ventanillamovilidad.com.co) publica para 2026 estas tarifas: $128.700 para automóvil y $222.100 para motocicleta (sujeto a ajustes locales). Consulte siempre el tarifario vigente antes de asistir.

¿Qué evalúa el examen médico y por qué puede dificultar la renovación?

La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico correspondiente para la realización de dichos exámenes y la emisión del certificado. El CRC se encarga de verificar que el conductor mantenga condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación adecuadas para la conducción segura.

En caso de obtener un resultado no apto, el sistema no permitirá llevar a cabo la renovación hasta que se hayan cumplido las condiciones que especifique el profesional (tratamientos, ayudas ópticas/auditivas u otras medidas que se requieran).

En síntesis: para los mayores de 65, el “fin” de la licencia ocurre cuando no se acredita la aptitud médica y el certificado no queda registrado en el RUNT. Con el examen al día, la renovación sigue siendo posible dentro de los plazos fijados por la ley.