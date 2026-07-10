IRS deposita 7.316 a todos los trabajadores con hijos que cumplan con los requisitos del Earned Income Tax Credit

El Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC) que ofrece el Servicio de Impuestos Internos (IRS) representa un alivio fiscal para varias familias dentro del país. No es el único que hay, pero sí es uno de los más reclamados por los contribuyentes.

Los créditos fiscales tienen el rol de reducir los impuestos que se deben pagar y aumentar su reembolso, en el caso de que corresponda. Al ser uno de los beneficios más populares, por ley IRS no puede liberar los reembolsos hasta mediados de febrero tras la la presentación de la declaración de impuestos.

IRS deposita 7.316 a todos los trabajadores con hijos que cumplan con los requisitos del Earned Income Tax Credit El Cronista | Shutterstock y EFE

IRS deposita 7.152 a todos los trabajadores con hijos: ¿Cómo varían los montos?

El EITC es un crédito fiscal reembolsable cuyos montos pueden variar según cómo esté compuesta la familia del solicitante, principalmente la cantidad de hijos calificados, el nivel de ingresos y el estado civil para efectos fiscales.

Para el año tributario 2026 son:

Sin hijos: 664 dólares.

Con un hijo: 4.427 dólares.

Con dos hijos: 7.316 dólares.

Con tres o más hijos calificados: 8.231 dólares.

No todos los contribuyentes reciben el monto máximo. El crédito aumenta a medida que crecen los ingresos por trabajo y alcanza un máximo, y después comienza a reducirse cuando se superan los límites establecidos por el IRS.

Trabajadores con hijos que cumplan con los requisitos del Earned Income Tax Credit: ¿Cuáles son?

Para acceder al EITC con hijos, el IRS dispone varios requisitos base:

Tener ingresos obtenidos por trabajo tales como salarios, propinas o ingreso por trabajo independiente.

Contar con un número de Seguro Social válido para trabajar, tanto el contribuyente como los hijos que declare.

Presentar una declaración de impuestos con un estado civil elegible.

No superar los límites de ingresos y de inversión que se fijaron para el año fiscal.

Que el hijo cumpla con las condiciones de parentesco, edad y residencia que exige el IRS.

Otros créditos compatibles con el Earned Income Tax Credit

Este crédito es compatible con otros beneficios tributarios si el contribuyente reúne las condiciones específicas de cada uno: