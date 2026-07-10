Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué mirar.
Por eso, Amazon Prime ofrece el ranking de lo más visto durante el miércoles 8 de julio del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu series favorita.
8_ Implacable (Ruthless)
- Tras el asesinato de su hija adolescente, un entrenador de secundaria decide hacer justicia por cuenta propia y persigue a los hombres que secuestraron a uno de sus alumnos para integrarlo en su red de trata de personas.
- Un coach de instituto, devastado por el homicidio de su hija adolescente, se convierte en justiciero y va tras los sujetos que raptaron a uno de sus estudiantes como parte de una red de tráfico de personas.
- Luego de que maten a su hija adolescente, un entrenador escolar toma la justicia en sus manos y busca a los responsables del secuestro de un alumno suyo vinculado a una organización de trata.
9_ Gru 4. Mi villano favorito (Despicable Me 4)
Gru, Lucy y sus hijas —Margo, Edith y Agnes— reciben a un nuevo integrante en la familia: Gru Junior, que parece empeñado en amargarle la vida a su padre. En esta ocasión, Gru deberá enfrentarse a su nueva némesis, Maxime Le Mal y a su refinada y malvada novia, Valentina, situación que forzará a la familia a huir. Cuarta entrega de “Gru, mi villano favorito”.
10_ Superman IV: En busca de la paz
Tras el fracaso de la cumbre entre Estados Unidos y la URSS sobre el desarme nuclear, el planeta queda al filo de la Tercera Guerra Mundial. A Superman le llega una carta de Jeremy, un niño que le suplica que evite la inminente conflagración nuclear. Desoyendo el dictamen de los ancianos de Krypton, el Hombre de Acero anuncia ante la ONU que eliminará todo el armamento atómico de ambos bloques, oriental y occidental.