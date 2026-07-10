8_ Implacable (Ruthless)

- Tras el asesinato de su hija adolescente, un entrenador de secundaria decide hacer justicia por cuenta propia y persigue a los hombres que secuestraron a uno de sus alumnos para integrarlo en su red de trata de personas.

- Un coach de instituto, devastado por el homicidio de su hija adolescente, se convierte en justiciero y va tras los sujetos que raptaron a uno de sus estudiantes como parte de una red de tráfico de personas.

- Luego de que maten a su hija adolescente, un entrenador escolar toma la justicia en sus manos y busca a los responsables del secuestro de un alumno suyo vinculado a una organización de trata.