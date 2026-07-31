Las autoridades de tránsito endurecieron los controles contra los conductores que utilizan el celular mientras manejan.

Quienes acumulen estas infracciones podrían enfrentar la suspensión o revocación de la licencia de conducir tras una revisión de su historial bajo el sistema de puntos vigente en cada estado.

¿Por qué el uso del celular puede hacerte perder la licencia de conducir?

En Estados Unidos el uso del teléfono móvil al volante se considera una infracción grave, especialmente cuando el conductor sostiene el dispositivo para enviar mensajes, realizar llamadas o utilizar aplicaciones mientras maneja .

En la mayoría de los casos, esta conducta no provoca la pérdida automática de la licencia, pero sí suma puntos al historial de conducción.

Si el infractor continúa acumulando sanciones por otras faltas de tránsito, el DMV puede iniciar un procedimiento para suspender o revocar el permiso.

¿Cómo funciona el sistema de puntos por infracciones de tránsito?

Confirmado | Por orden del Gobierno, revisarán caso por caso y le sacarán la licencia de conducir a quienes hayan conducido usando su teléfono celular Shutterstock

Cada estado establece su propio sistema de puntos, aunque el mecanismo suele ser similar.

Cuando un conductor comete una infracción, se le asigna una determinada cantidad de puntos según la gravedad de la falta. Entre las conductas que pueden generar sanciones se encuentran:

Usar el celular mientras se conduce , cuando la ley estatal lo prohíbe.

Exceder los límites de velocidad.

Conducir de forma temeraria.

No respetar señales de tránsito.

Provocar accidentes por negligencia.

Si el conductor alcanza el límite de puntos fijado por la legislación estatal dentro del período establecido, las autoridades pueden revisar su expediente y aplicar sanciones adicionales.

¿Qué sanciones pueden aplicar las autoridades?

Dependiendo del estado y del historial del conductor, las consecuencias pueden incluir:

Suspensión temporal de la licencia de conducir.

Revocación del permiso en casos graves o de reincidencia.

Multas económicas.

Obligación de asistir a cursos de educación vial.

Incremento en el costo del seguro del automóvil.

¿Quiénes corren mayor riesgo de perder la licencia?

Los conductores que presentan reincidencia o acumulan varias infracciones en un corto período son quienes enfrentan un mayor riesgo de suspensión.

También pueden quedar bajo revisión quienes:

Mantienen un historial con numerosos puntos.

Cometen infracciones relacionadas con la conducción distraída.

Participan en accidentes derivados del uso del celular.

Incumplen reiteradamente las normas de tránsito.

En estos casos, el DMV o el organismo estatal competente puede evaluar el historial completo antes de decidir si corresponde mantener o retirar el permiso para conducir.