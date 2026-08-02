Muchos sistemas permiten ver o compartir la contraseña del WiFi de forma rápida y segura.

La red WiFi se convirtió en una necesidad para realizar trabajos profesionales, educativos o para el entretenimiento.

Pero, ¿qué sucede cuando se necesita acceder y no se recuerda la contraseña?

Estos son los métodos sencillos y seguros para acceder a una red WiFi sin la contraseña, siempre y cuando el propietario esté de acuerdo.

Cuáles son las alternativas para establecer conexión a un WiFi sin clave ingresada

Existen formas rápidas y seguras de acceder a una red WiFi sin saber la contraseña. Imagen: archivo.

Existen distintas formas legales y seguras de acceder a una red WiFi sin escribir manualmente la clave. Estas opciones dependen de las funciones del dispositivo o de la configuración del router y permiten compartir el acceso de manera rápida entre equipos autorizados.

Entre las principales alternativas se encuentran:

Revisar un dispositivo que ya esté conectado: desde los ajustes de WiFi de algunos celulares y computadoras es posible ver o compartir la contraseña guardada, generalmente mediante un código QR.

Compartir la red con un código QR: muchos teléfonos Android y iPhone permiten generar un QR para que otro dispositivo se conecte sin necesidad de escribir la clave.

Utilizar la función de compartir WiFi entre dispositivos: en algunos equipos compatibles, basta con acercar dos dispositivos para transferir automáticamente el acceso a la red.

Consultar la configuración del router: si eres el propietario o tienes autorización, puedes ingresar al panel de administración para verificar la contraseña o gestionar los dispositivos conectados.

Aunque estos métodos simplifican el acceso a una red inalámbrica, siempre deben utilizarse con autorización del propietario .

Dónde se deben implementar estos métodos

Estos procedimientos son de gran utilidad en situaciones cotidianas, como cuando se visita la residencia de un familiar o amigo y nadie recuerda la contraseña.

A su vez, en oficinas o espacios compartidos, es suficiente con que un compañero exhiba el código QR desde su dispositivo móvil para que los demás puedan conectarse.

Incluso en alojamientos temporales, si el televisor o el router ya se encuentran debidamente configurados, es posible obtener la contraseña directamente desde allí sin la necesidad de buscarla en documentos o carteles.

Los peligros de conectarse a redes WiFi no identificadas

Aunque acceder a una red privada con autorización es seguro, el panorama se transforma con los WiFi públicos o sospechosos.

Los expertos en ciberseguridad advierten sobre la importancia de prestar atención a señales de alerta:

Nombres de red similares que podrían ser falsos.

Conexiones abiertas sin clave de acceso.

Páginas extrañas que solicitan datos personales.

Velocidad inusualmente lenta o comportamientos extraños en el dispositivo.

Conectarse a un WiFi malicioso puede resultar en el robo de contraseñas, acceso a cuentas bancarias o la instalación de programas espía.