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La red WiFi se convirtió en una necesidad para realizar trabajos profesionales, educativos o para el entretenimiento.
Pero, ¿qué sucede cuando se necesita acceder y no se recuerda la contraseña?
Estos son los métodos sencillos y seguros para acceder a una red WiFi sin la contraseña, siempre y cuando el propietario esté de acuerdo.
Cuáles son las alternativas para establecer conexión a un WiFi sin clave ingresada
Existen distintas formas legales y seguras de acceder a una red WiFi sin escribir manualmente la clave. Estas opciones dependen de las funciones del dispositivo o de la configuración del router y permiten compartir el acceso de manera rápida entre equipos autorizados.
Entre las principales alternativas se encuentran:
- Revisar un dispositivo que ya esté conectado: desde los ajustes de WiFi de algunos celulares y computadoras es posible ver o compartir la contraseña guardada, generalmente mediante un código QR.
- Compartir la red con un código QR: muchos teléfonos Android y iPhone permiten generar un QR para que otro dispositivo se conecte sin necesidad de escribir la clave.
- Utilizar la función de compartir WiFi entre dispositivos: en algunos equipos compatibles, basta con acercar dos dispositivos para transferir automáticamente el acceso a la red.
- Consultar la configuración del router: si eres el propietario o tienes autorización, puedes ingresar al panel de administración para verificar la contraseña o gestionar los dispositivos conectados.
Aunque estos métodos simplifican el acceso a una red inalámbrica, siempre deben utilizarse con autorización del propietario.
Dónde se deben implementar estos métodos
Estos procedimientos son de gran utilidad en situaciones cotidianas, como cuando se visita la residencia de un familiar o amigo y nadie recuerda la contraseña.
A su vez, en oficinas o espacios compartidos, es suficiente con que un compañero exhiba el código QR desde su dispositivo móvil para que los demás puedan conectarse.
Incluso en alojamientos temporales, si el televisor o el router ya se encuentran debidamente configurados, es posible obtener la contraseña directamente desde allí sin la necesidad de buscarla en documentos o carteles.
Los peligros de conectarse a redes WiFi no identificadas
Aunque acceder a una red privada con autorización es seguro, el panorama se transforma con los WiFi públicos o sospechosos.
Los expertos en ciberseguridad advierten sobre la importancia de prestar atención a señales de alerta:
- Nombres de red similares que podrían ser falsos.
- Conexiones abiertas sin clave de acceso.
- Páginas extrañas que solicitan datos personales.
- Velocidad inusualmente lenta o comportamientos extraños en el dispositivo.
Conectarse a un WiFi malicioso puede resultar en el robo de contraseñas, acceso a cuentas bancarias o la instalación de programas espía.