Ya es oficial | Confiscan los vehículos y cancelan para siempre las licencias de conducir de todas las personas que figuren en esta lista

California puso en marcha un cambio que impacta en todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas en el estado. La modificación ya comenzó a aplicarse y alcanza tanto a quienes renuevan el documento como a quienes lo tramitan por primera vez ante el Departamento de Vehículos Motorizados.

La actualización no invalida las licencias actuales de forma inmediata, pero sí introduce una condición clave que todos los conductores deben cumplir para recibir el nuevo documento. El objetivo es reforzar la seguridad, modernizar el sistema y unificar los estándares de identificación en todo el estado.

Atención conductores: California modifica sus licencias de conducir

California implementó un nuevo diseño oficial de las licencias de conducir y de las tarjetas de identificación estatales. El documento incorpora medidas de seguridad avanzadas, reemplaza la antigua banda magnética y suma una firma digital de seguridad integrada en el código de barras, lo que dificulta la falsificación.

Además, el nuevo formato incluye imágenes representativas del estado y mejoras visuales que permiten una verificación más rápida de la identidad. Este rediseño se entrega automáticamente a quienes realicen un trámite de emisión o renovación.

California modifica el diseño de su licencia de conducir. Fuente: Archivo.

Cuándo entró en vigencia el cambio de la licencia de conducir

El nuevo diseño comenzó a emitirse a partir del 1 de octubre de 2025 en todo el estado de California. La medida alcanza a todos los conductores, sin distinción entre ciudadanos, residentes legales o personas con permisos temporales, siempre que cumplan con los requisitos habituales del organismo de tránsito.

Las licencias actuales siguen siendo válidas hasta su fecha de vencimiento, por lo que no existe la obligación de reemplazarlas de manera inmediata. Sin embargo, una vez que se inicia un trámite, el documento emitido ya responde al nuevo estándar.

Todas las condiciones que deben cumplirse