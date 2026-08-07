Las reglas para renovar la licencia de conducir cambiar a partir de determinada edad en el estado de California , debido al deterioro natural de las habilidades como la visión y la motricidad.

Según el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), los adultos mayores que posterguen el trámite pueden perder la posibilidad de acceder a la renovación habitual.

Se despide la licencia de conducir para personas mayores: ya no podrán renovarla como siempre

Los conductores mayores de 70 años que quieran renovar tendrán que acudir personalmente a una oficina del DMV, ya que no pueden realizar el trámite a través de internet.

Este trámite debe realizarse cada 5 años y pueden estar sujetos a evaluaciones médicas adicionales, dependiendo del caso. Uno de ellos es la prueba de visión, ya que se trata de un sentido clave para el manejo seguro.

Según el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), los adultos mayores que posterguen el trámite pueden perder la posibilidad de acceder a la renovación habitual. Chat GPT

Cómo se debe renovar la licencia de conducir en California

El DMV de California envía un aviso de renovación a la dirección que está registrada 60 días antes de que la licencia de conducir llegue a su fecha de vencimiento.

La solicitud se puede iniciar en línea para ahorrar tiempo en el DMV. No obstante, el proceso de renovación debe finalizarse de forma presencial.