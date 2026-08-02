El mapa militar de América Latina revela un dato que asombra a numerosos analistas: la nación con mayor poder naval en la región no es Brasil ni México.

Según el ranking internacional de Global Firepower, Colombia se establece como el país latinoamericano con la capacidad naval más sobresaliente en el año 2026.

Ni Brasil ni México: la nación latinoamericana con el mayor poder naval en 2026

Con un total de 213 unidades, Colombia ha desarrollado en las últimas décadas una marina con un sólido enfoque en la defensa costera, el control de rutas marítimas y la lucha contra el crimen transnacional. Su ubicación geográfica, que le proporciona acceso a dos océanos, ha fomentado la inversión en patrulleros oceánicos, fragatas, submarinos y unidades de vigilancia.

El liderazgo naval colombiano refuerza su papel en operaciones conjuntas y misiones de seguridad en América Latina. Su flota participa en ejercicios internacionales y acuerdos de cooperación con Estados Unidos y otros países, lo que potencia su capacidad de respuesta y proyección.

El liderazgo naval colombiano refuerza su papel en operaciones conjuntas y misiones de seguridad en América Latina Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué parámetros evalúa el ranking

El índice Global Firepower examina diversos factores para evaluar el poder militar de cada nación, incluyendo: Número de buques y submarinos Preparación operativa Infraestructura naval Capacidad logística Inversión en defensa

En este contexto, Colombia se posiciona como la principal potencia naval de América Latina.