El Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York detalla en su sitio web oficial cuáles son las multas que se aplican por no cumplir con la ley vigente al momento de aparcar.

Es importante destacar que a las multas que imponen las autoridades también se adiciona un recargo, que es atribuido a la Justicia Penal del Estado de Nueva York.

Nueva York multará a los conductores que hayan aparcado durante más tiempo en estas zonas

En la ciudad existen zonas de aparcamiento donde se especifica puntualmente el tiempo máximo permitido que un automovilista puede permanecer en su vehículo y cuando no se respeten, se imponen severas multas.

De acuerdo por lo señalado en la normativa vigente, aparcar por más tiempo del máximo permitido puede significar una multa que, para toda el área de Manhattan 96th St. hacia el sur significa 65 dólares mientras que para todas las otras áreas la multa es de 60 dólares.

Aparcar más tiempo del permitido en las zonas señalizadas puede representar severas multas. Imagen ilustrativa ChatGPT

El recargo que se adiciona a todas las personas que tengan estas multas

Por su parte, la Justicia Penal del Estado de Nueva York adiciona 15 dólares a cada sanción que se aplique.

Quienes quieran consultar la lista completa de sanciones por aparcamiento que se encuentran vigentes en la ciudad pueden consultar este link.