El pasado 7 de mayo la Ley Real ID oficializó la necesidad de presentar una licencia de conducir o tarjeta identificatoria aceptable para los llamados fines oficiales: ingresar a determinadas oficinas gubernamentales, visitar centrales nucleares y abordar vuelos nacionales .

En ese marco, la de Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) detalló cuáles son los requisitos básicos que los diferentes DMVs deberán solicitar como regla general a quienes deseen tramitar su carnet oficial. De no cumplirlos, no se permitirá acceder a este documento.

Quienes no podrán tramitar su licencia de conducir oficial en Estados Unidos

Los diferentes DMV del país exigirán a los solicitantes que se cumplan los siguientes cinco puntos como requisitos mínimos para poder aprobar la tramitación de estas licencias

Nombre legal completo Fecha de nacimiento Número del Seguro Social (SSN) Dos comprobantes de domicilio Estatus legal

Presentar todos los documentos requeridos es fundamental para que la licencia de conducir Real ID pueda tramitarse. Fuente: archivo.

Otros documentos para verificar el Social Security Number

Las autoridades especifican que el SSN puede comprobarse con cualquiera de los siguientes documentos

Un formulario W-2,

Un formulario SSA-1099,

Otro formulario

Un recibo de nómina con el nombre y el número de la Seguridad Social del solicitante

No puedo tramitar mi licencia de conducir oficial en Estados Unidos: otros documentos que se pueden usar para viajar

De acuerdo con la lista oficial publicada por TSA, que se actualiza de manera constante, los documentos aceptables en los aeropuertos para volar son los siguientes

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal/nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Todos se aceptan con hasta dos años de vencimiento. En caso de no contar con ninguna identificación, el viajero deberá colaborar para iniciar un proceso de verificación alternativo.