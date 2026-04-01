La Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que puede embargar cuentas bancarias, propiedades y vehículos vinculados a herencias en ciertos casos específicos. La medida no aplica de forma automática a todos los beneficiarios, pero sí alcanza a quienes heredan bienes asociados a deudas fiscales o mantienen obligaciones pendientes con el organismo. Recibir una herencia en Estados Unidos no siempre implica cobrar el dinero completo. El riesgo depende de dos factores clave: si el fallecido tenía deudas impositivas o si el heredero arrastra impuestos impagos. En ambos escenarios, el IRS puede intervenir antes de que los fondos lleguen al beneficiario. El IRS puede reclamar una herencia si el fallecido dejó deudas tributarias. En ese caso, el patrimonio (estate) debe saldar primero todas las obligaciones antes de distribuir los bienes. El organismo tiene prioridad como acreedor, por lo que puede reducir o incluso eliminar lo que recibirán los herederos. También puede actuar directamente sobre el heredero. Si la persona que va a recibir la herencia tiene deudas fiscales previas, el IRS puede emitir una orden de embargo (levy) al ejecutor del patrimonio para quedarse con esos fondos. Esto ocurre porque un gravamen fiscal federal se aplica tanto a bienes actuales como futuros, incluida una herencia. No todos los activos tienen el mismo nivel de riesgo frente al IRS. Los bienes que pasan por sucesión (probate) son los más expuestos, ya que forman parte del patrimonio que debe responder por deudas. En cambio, ciertos activos pueden evitar este proceso y quedar parcialmente protegidos. Entre los bienes con mayor protección se encuentran los que tienen beneficiarios designados, como seguros de vida o cuentas bancarias tipo POD (Payable-on-Death) o inversiones TOD (Transfer-on-Death). Estos activos suelen transferirse directamente al heredero sin pasar por el patrimonio, lo que limita el alcance de los acreedores del fallecido. En todos los casos, el tiempo juega un rol clave: los procesos sucesorios largos permiten al IRS detectar la herencia y actuar antes de que el dinero llegue al beneficiario. Por eso, resolver deudas fiscales a tiempo puede marcar la diferencia entre conservar o perder esos activos.