En el estado de California , las licencias de conducir están sujetas a requisitos específicos que varían según la edad del titular. Es importante que los conductores sean conscientes de que, al alcanzar los 70 años, el proceso de renovación deja de ser automático y se convierte en un trámite que requiere la presencia obligatoria en las oficinas del DMV.

El propósito de esta medida, según las autoridades competentes, es asegurar que los conductores mayores mantengan las condiciones necesarias para circular de manera segura y que la renovación de su licencia se realice bajo supervisión directa.

Consecuencias de la licencia de conducir tras cumplir 70 años

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) requiere que, al alcanzar los 70 años, los conductores renueven su licencia de conducir en persona cada cinco años. A diferencia de los conductores más jóvenes, quienes pueden completar el trámite en línea, los mayores de esta edad deben cumplir con este requisito presencialmente.

Un aviso de renovación es enviado por el DMV aproximadamente 60 días antes del vencimiento de la licencia. Dependiendo de la situación, el solicitante puede ser requerido a aprobar un examen de conocimientos o a completar un curso digital de eLearning.

Posteriormente, el conductor debe presentarse en el DMV con la documentación necesaria para concluir el proceso de renovación.

Pasos esenciales

Iniciar la solicitud en línea para ahorrar tiempo.

Presentarse con identificación y comprobantes requeridos.

Revisar el estado de la renovación en el portal MyDMV.

Al alcanzar los 70 años, el proceso de renovación deja de ser automático. Foto: Archivo Fuente: narrativas-spin-us

El proceso previo a los 70 años: opciones y consideraciones

Para mantener la licencia vigente y evitar sanciones, el DMV recomienda revisar con anticipación la fecha de vencimiento y cumplir con las certificaciones requeridas . Además, ofrece recursos educativos para promover una conducción segura entre los adultos mayores.

Antes de llegar a esa edad, los conductores menores de 70 años pueden renovar la licencia completamente en línea o por correo, siempre que cumplan los requisitos y no tengan restricciones médicas o de conducción. Esto permite evitar la visita al DMV y realizar todo el procedimiento de forma digital.