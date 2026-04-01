Estados Unidos posee un protocolo específico para la verificación de identidad en los aeropuertos que define quiénes deben presentar documentación y en qué casos existen excepciones. Estas normas son establecidas por la Transportation Security Administration (TSA) y regulan el paso por los controles de seguridad antes de abordar. Buscan equilibrar la protección de los pasajeros con la agilidad del sistema aéreo. Dentro de este esquema, hay situaciones particulares que generan dudas y suelen prestarse a interpretaciones confusas, especialmente en lo que respecta a menores de edad y vuelos internos. Aunque los requisitos generales siguen vigentes para la mayoría de los viajeros, ciertas flexibilizaciones puntuales forman parte del protocolo y explican por qué algunos pasajeros pueden viajar sin presentar documentos en condiciones específicas. Los menores de 18 años pueden viajar en vuelos domésticos sin necesidad de presentar una identificación al momento de pasar por los controles de seguridad. Esto incluye a bebés, niños y adolescentes de hasta 17 años, sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio. Sin embargo, esta excepción tiene límites claros: solo aplica a vuelos internos dentro del país y no elimina la posibilidad de que las aerolíneas soliciten documentación adicional en casos específicos, como viajes en solitario de menores o situaciones particulares. Para todos los pasajeros mayores de 18 años, la presentación de un documento válido sigue siendo obligatoria para viajar dentro de Estados Unidos. Entre las opciones aceptadas se encuentran las licencias de conducir compatibles con REAL ID, el pasaporte, la Green Card, identificaciones militares y tarjetas emitidas por programas de viajero confiable. Estos documentos permiten verificar la identidad del pasajero antes de abordar y son exigidos en todos los aeropuertos del país. En el caso de los vuelos internacionales, la normativa es más estricta: todos los viajeros, incluidos los menores, deben presentar pasaporte sin excepciones. Esta diferenciación entre vuelos domésticos e internacionales es clave para entender el alcance real de la medida y evitar interpretaciones erróneas, ya que no implica una eliminación general de los controles, sino una flexibilización puntual para menores dentro del territorio estadounidense.