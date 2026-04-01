Una disposición estatal en Nuevo México marca específicamente la posición de los propietarios ante un contrato con sus inquilinos, teniendo que respetar una serie de reglas que no se encuentran en otros estados y que podría dejarlos en una posición un poco desfavorecida. Se trata de la Ley Uniforme de Relaciones entre Propietarios y Residentes de Nuevo México (Uniform Owner-Resident Relations Act), la norma que regula buena parte de los conflictos vinculados con desalojos, depósitos, pagos y condiciones de habitabilidad dentro del estado. A esa legislación se suma además el New Mexico Administrative Code, que fija reglas complementarias sobre la administración de propiedades alquiladas, contratos y manejo de depósitos. De acuerdo con la normativa, un propietario no tiene permitido desalojar a su inquilino de forma arbitraria, incluso cuando exista una deuda o un conflicto contractual. La disposición estatal sostiene que cualquier acto por parte del dueño de la propiedad para entorpecer la permanencia de su arrendador puede derivar en conflictos legales. Si quiere recuperar la vivienda, debe recurrir a la vía judicial y cumplir con las exigencias previstas por la ley, lo que deja al inquilino con un margen real para permanecer en el inmueble mientras el caso no esté resuelto. Además, la legislación permite que el residente se presente ante la Justicia y use distintas defensas legales si considera que el reclamo del propietario no corresponde. El artículo que refiere al depósito de garantía es uno de los más relevantes para proteger los derechos del inquilino. En Nuevo México, el propietario no puede manejar ese dinero de cualquier forma y, según el tipo de contrato, existen límites y condiciones que regulan cuánto puede cobrar y cómo debe responder por ese monto. Asimismo, el propietario debe mantener la vivienda en condiciones adecuadas de habitabilidad, salud y seguridad. Si no lo hace, el residente puede notificar el incumplimiento y reclamar una solución, lo que refuerza aún más la protección legal de quienes alquilan. Con este esquema, la ley de alquileres de Nuevo México termina favoreciendo en varios aspectos a los inquilinos, sobre todo en casos donde el conflicto gira en torno a un desalojo, un depósito retenido o una vivienda en malas condiciones. La normativa no elimina por completo las facultades del propietario, pero sí le impone límites claros. Para quienes viven bajo contrato, esto significa algo concreto. No solo pueden permanecer en la vivienda mientras el desalojo no esté resuelto legalmente, sino que además tienen herramientas para reclamar dinero, exigir condiciones mínimas y defenderse frente a abusos del propietario.