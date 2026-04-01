El Gobierno de Estados Unidos reforzó las condiciones para la validez y renovación del pasaporte y confirmó que los documentos con más de cierta antigüedad pierden automáticamente su validez. En estos casos, no solo dejan de ser aceptados para viajar, sino que tampoco pueden renovarse bajo el procedimiento simplificado. Para renovar un pasaporte en Estados Unidos bajo el sistema simplificado, el documento debe cumplir ciertas condiciones. Una de las más importantes es: Cuando un pasaporte tiene más de 15 años: El cambio entre una opción y otra es clave: