El estado de California introdujo cambios importantes en el sistema de licencias de conducir que afectan directamente a los adultos mayores. A partir de estas medidas, los conductores que superen una determinada edad deberán cumplir nuevos requisitos para renovar su licencia, lo que implica modificaciones en la forma y duración del trámite. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California confirmó dos nuevas reglas en las renovaciones de las licencias de conducir que todos los adultos mayores de 70 años deberán cumplir. Estas son: Hasta ahora, muchos conductores mayores antes podían renovar su licencia de forma online o por correo. Sin embargo, para este grupo: